В Перми появилось видео изнутри дома, где произошел пожар

Из горящего дома на улице Студенческой эвакуировали около 50 человек. Фото: Виктор Правдин

В Перми сегодня утром произошел пожар на улице Студенческой, 20. Около 7.30 жильцов этого дома стали будить прохожие, которые увидели, как заполыхала кровля на площади 400 квадратных метров.

Из горящего дома эвакуировали около 50 человек, среди них было 12 детей. Погорельцев сначала разместили в школе № 116, там развернули пункт временного пребывания людей. Затем им предложили временно поселиться в маневренном фонде, в общежитиях города.

- В ходе обследования кровли дома выяснилось, что требуется замена утеплителя, инженерных сетей на чердаке, стояков пятого этажа, - сообщает пресс-служба администрации Перми. - Также специалисты зафиксировали замокание поверхности стен, незначительные повреждения получили конструкции вентиляционных шахт. Первоочередная задача властей - восстановление подачи тепла и электроснабжения.

Глава города, который приезжал на место ЧП пообещал, что в доме и пострадавших квартирах будет проведен ремонт.

Сегодня жильцам разрешили забрать необходимые вещи. Корреспондент «КП» побывал внутри пострадавшего дома. Серьезнее всего пострадали квартиры на пятом этаже, они залиты водой. В подъезде с верхнего этажа и до первого по лестницам и стенам тоже стекает вода.