Скончался заслуженный врач и почетный гражданин Пермского края

Борис Иванович Светлаков скончался 3 декабря. Фото: ЗС Пермского края.

В Перми сегодня, 3 декабря, на 86-году жизни скончался замечательный человек, заслуженный врач Российской Федерации, Почетного гражданина Пермского края, бывший депутат законодательного собрания Пермского края Борис Иванович Светлаков. Сообщение появилось на официальном сайте ЗС.

Борис Иванович начал свою трудовую деятельность медбратом в клинической городской больнице №2 Перми. С 1964 по 1970 гг. – торакальный хирург областного противотуберкулезного диспансера. С 1970 г. – главный врач областного противотуберкулезного диспансера «Фтизиопульмонология», областного клинического противотуберкулезного диспансера.

В 1997 году Борис Иванович Светлаков был избран депутатом Законодательного Собрания Пермской области первого созыва. Затем еще два раза избирался краевым депутатом, представляя интересы жителей Горнозаводска, Гремячинска и Чусового. Возглавлял комитет по вопросам социальной политики с 1994 по 1997 годы, комитет по социальной политике и правам человека Законодательного Собрания Пермской области с 2000 по 2006 годы.

Борис Иванович был инициатором многих «человеческих» законов. Например, его авторству принадлежит «закон о тишине», который теперь позволяет призывать к порядку тех, кто шумит поздно вечером. Борис Иванович ругал себя, что он, врач-пульмонолог, не может справиться с зависимостью от сигарет. А потом взял и бросил. И стал одним из авторов краевого законодательства, направленного на ограничение табакокурения, и мечтал, что обществу удастся справиться с этой вредной привычкой.

Его заслуги имели высокую оценку, он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

«Комсомольская правда» выражает глубокие соболезнования родным и близким Бориса Ивановича.