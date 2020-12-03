В Пермском крае тысячи школьников смогут учиться в новых центрах дополнительного образования

Сегодня дополнительное образование в центрах получают более 20 тысяч школьников из разных территорий Прикамья.

В Пермском крае этой осенью открылись три центра дополнительного образования, а еще 21 «Точка роста» цифрового и гуманитарного профиля.

3 декабря, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел системный час по реализации в регионе нацпроекта «Образование».

Сегодня дополнительное образование в центрах получают более 20 тысяч школьников из разных территорий Прикамья. Это стало возможным благодаря нацпроекту. Теперь дети даже в отдаленных районах могут заниматься на современном оборудовании в учебное и внеурочное время.

- Современный мир требует не просто обучения по общим образовательным программам, он еще и специализации, - говорит Дмитрий Махонин. - Поэтому в Прикамье будут создаваться центры дополнительного образования с современным оборудованием, где дети смогут овладеть необходимыми навыками.

Важно также то, что три центра допобразования, которые открылись в Перми - это Дом научной коллаборации (ДНК), IT-куб, Академия первых, принимают школьников из Добрянского, Соликамского, Лысьвенского, Косинского округов, Пермского района, Чайковского, Осы, Березников, Кунгура, Гамово и Звездного.

Например, в ДНК детей с 5 по 11 классов привозят из Добрянского округа и Пермского района. Сейчас в центре занимаются 410 учеников. С ними работают преподаватели пермского вуза.

Дети изучают основы популярной в наше время робототехники, 3D-моделирования, микроэлектроники, программирования станков с числовым программным управлением, а также прикладной и молекулярной биологии.

Пандемия внесла коррективы в образовательный процесс в «Академии первых», но не всегда ограничения плохо влияют на развитие. В связи с эпидемической ситуацией обучение теперь проходит дистанционно, что позволило подключить к образовательному процессу еще больше слушателей.

Сейчас школьники изучают олимпиадную историю и биологию, изготовление прототипов, шахматы и журналистику. Сейчас открыт набор школьников 7-9 классов на направление «Олимпиадная информатика». На остальные направления отборочные туры уже завершены.

Не менее интересные и широкие возможности открылись у школьников в 20 территориях Пермского края, где заработали «Точки роста». В них могут заниматься не только ученики школ, на базе которых они открыты, но и ребята из соседних поселков и деревень.

- На сегодняшний день с работой «Точек роста» познакомились 19,5 тыс. детей. Здесь проходят уроки информатики, технологии ОБЖ, ребята занимаются в различных кружках на новых современных компьютерах и 3D-принтерах, - рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - Сюда приезжают школьники из близлежащих населенных пунктов и осваивают технологии виртуальной реальности и другие современные направления, которые были недоступны ребятам из сел и деревень раньше.