Прокурор Мотовилихинского района: «Выводы о причинах пожара будут сделаны после доследственной проверки»

Прокуратура организовала выездную приемную. Фото: Борис Меркушев.

Прокурор Мотовилихинского района Евгений Бендовский рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», что сразу после получении информации о пожаре в пятиэтажке на Студенческой выехать на место происшествия.

- Я здесь находился с 8 утра, - отметил он. – Сейчас пожар ликвидирован. Жители дома были эвакуированы в здание школы № 116, там я побеседовал с ними, объяснил, дальнейший порядок действий по их устройству.

Как рассказал Евгений Бендовский, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о размещении людей в пункт временного размещения в гостинице «Спутник» на бульваре Гагарина и в помещения маневренного фонда на улице Народовольческой, 42.

- Уже началось распределение людей по маневренному жилому фонду, - рассказал прокурор.- Мы развернули выездную приемную. Если у людей у них будут возникать вопросы, готовы оказать всю необходимую поддержку. С нами вместе работают подразделения МЧС, которые организовали доследственную проверку. Проводит исследования испытательная пожарная лаборатория. По результатам будут выяснены причины возгорания, после чего и будут сделаны выводы.