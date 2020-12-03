Север на связи: В Красновишерском районе «Ростелеком» завершил строительство самой длинной оптической линии связи в Прикамье

Фото: «Ростелеком»

В Пермском крае завершилось строительство самой длинной оптической линии связи 2020 года протяженностью 105 километров. Свое начало она берет из города Красновишерска, а финиширует в самой северной точке Пермского края – посёлке Вая Красновишерского района.

Оптика-рекордсмен была построена в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН), который «Ростелеком» реализует в Прикамье совместно с министерством информационного развития и связи Пермского края.

Село Вая расположено в ста километрах от города Красновишерска, дороги к нему нет. Летом местные переправляются в деревню на пароме, а зимой переходят реку по льду. Последние метры до этого населенного пункта строители компании «Ростелеком» тянули по воздуху через реку Вишера. Благодаря работе специалистов точка с бесплатным WI-FI-доступом появилась в центре деревни рядом со школой и продуктовым магазином на улице Гагарина.

Фото: «Ростелеком»

Петр Козловский, директор Пермского филиала компании «Ростелеком»:

«Федеральная программа по устранению цифрового неравенства действует в Пермском крае с 2014 года. В результате проведенных в рамках этого проекта работ бесплатный интернет получают поселки, расположенные на удаленных территориях, например, такие, как Вая. Строительство волокно-оптической линии до этого поселка заняло у нас почти два месяца. В самом Красновишерском районе планы по строительству УЦН этого года выполнены на 100 процентов. Для этого строители протянули под землёй и по воздуху почти 120 километров оптики и установили четыре точки доступа в интернет. Работа продолжится в других районах Прикамья и в 2021 году».

В рамках проекта устранения цифрового неравенства «Ростелеком» предоставляет жителям беспроводной доступ в интернет на скорости до 10 Мбит/с. Радиус действия каждой точки Wi-Fi — до 100 метров, при этом они размещаются таким образом, чтобы в зону охвата входили социально значимые объекты населенных пунктов: школы, библиотеки и больницы.

«УЦН является важной программой для Пермского края, «дотягивается» до самых труднодоступных населенных пунктов. В 2020 году программа была скорректирована и теперь уже населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек будут оборудованы не только точками доступа к сети Интернет, но и базовыми станциями сотовой связи. Сегодня по части устранения цифрового неравенства у нас еще много работы. В настоящий момент услугами сотовой связи обеспечены 95% населения Пермского края и 92% населения — интернетом. Также отмечу, что в следующем году планируем составить карту обеспечения сотовой связью населенных пунктов всех муниципалитетов», — отметил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.