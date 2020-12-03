В Пермском крае за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом

Общее число заболевших в Пермском крае - 21 591. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае продолжают расти число заболевших коронавирусом за сутки, так и количество смертей. По последним данным Роспотребнадзора за сутки ковид обнаружили у 307 человек. Кроме этого сообщается, что скончался 41 пациент с положительным тестом на коронавирус. Такого числа смертей в регионе не было за всем время пандемии.

Общее число заболевших в Пермском крае - 21 591. Ежесуточный прирост больных составил 1,4% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.

Из 307 новых заболевших - 114 мужчин, 190 женщин и 3 ребенка (2 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 33 человека, 134 человека в возрасте 45-65, 137 человек старше 65 лет.