В Прикамье за сутки коронавирус выявили у 307 человек

Общее число инфицированных в Пермском крае - 21 591. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 307 новых случаев заражения COVID-19, это очередной рекорд. Среди новых заболевших: 144 человека проходят лечение в больницах, 163 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Сегодня также побит рекорд по смертности у пациентов с коронавирусом, за сутки скончался 41 человек.

Общее число инфицированных в Пермском крае - 21 591. Ежесуточный прирост больных составил 1,4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.

Из 307 новых заболевших – 114 мужчин, 190 женщин и 3 ребенка (2 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 33 человека, 134 человека в возрасте 45-65, 137 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.