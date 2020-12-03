В декабре в Пермском крае донорам крови будут выплачивать повышенное денежное вознаграждение

Забор крови проводится с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Фото: Мария ЛЕНЦ

В эпидемию коронавируса медики Прикамья не перестают нуждаться в донорской крови и ее компонентах. Пациентов готовят к плановым операциям, необходима донорская кровь при родовспоможении и при других заболеваниях.

К предстоящим праздникам нужно пополнить запасы крови и ее компонентов, ведь почти две недели после наступления Нового года люди будут отдыхать. Поэтому потребность краевой службы переливания крови в донорах обсуждалась на системном часе по вопросам здравоохранения у губернатора Пермского края.

- Впереди продолжительные праздники и, ожидаемо, вопрос станет более актуальным, - сказал Дмитрий Махонин. – Чтобы решить эту проблему, поручаю на весь декабрь, с 1 по 31 декабря, увеличить выплаты донорам крови на 311 рублей.

Теперь за донацию донор будет получать 1000 рублей. Ожидается, что эта мера позволит создать необходимый резерв крови для оказания медицинской помощи.

В декабре Пермская краевая станция переливания крови вновь восстановит работу выездных бригад. Планируется провести 25 выездных Дней донора в 16 городах края. Публикуем график проведения дней донора в декабре 2020 года в Пермском крае:

7,8,9 и 10 декабря - г.Чусовой

8 декабря – с.Березовка

11 декабря – с.Троельга

14, 15 и 16 декабря - г.Губаха

15 декабря – п.Суксун

17 декабря - г.Гремячинск

17 декабря — п.Октябрьский

21, 22, 23 и 24 декабря - г.Горнозаводск

23 декабря – г.Чернушка

25 декабря - с.Плеханово

28 декабря - с.Частые

29 декабря - п.Павловский

29 декабря - с.Орда

Для безопасности донора предусмотрен срок отвода от сдачи крови для переболевших covid-19 – это 6 месяцев с дня выздоровления. Для контактных лиц – 1 месяц. Забор крови производится с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Кровь могут сдавать только те, кто здоров и чувствует себя хорошо. С другими требованиями по здоровью донора можно познакомится здесь.