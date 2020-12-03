Жильцам дома на улице Студенческой, в котором случился пожар, разрешили забрать вещи из своих квартир

Жильцам разрешили забрать вещи из квартир. Фото: Виктор Правдин

Глава Перми Дмитрий Самойлов сказал, что в пострадавших квартирах будут делать ремонт, кровлю восстанавливать. Многие пострадавшие отправились к родственникам, тех, кто к родным не уехал предлагают разместиться в общежитиях на улице Народовольческой или бульваре гагарина. Сегодня с 12.00 до 22.00 жильцам разрешили забрать из квартир свои вещи.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил Министерству территориальной безопасности взять на контроль вопрос оказания помощи жильцам дома №20 по улице Студенческая.

Сотрудники краевой прокуратуры и прокуратуры Мотовилихинского района начали проверку причин возникновения пожара в пятиэтажке по улице Студенческая, 20 в Перми.