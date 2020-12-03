В Пермском крае начали выдавать бесплатные лекарства от коронавируса

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В Прикамье медицинские работники начали выдавать пациентам с COVID-19 бесплатные лекарства. По поручению президента России Владимира Путина на приобретение препаратов от коронавируса в Пермский край направлено почти 98 миллионов рублей. Этого хватит на обеспечение 12,5 тысяч пациентов. Напомним, всего за время пандемии, с марта 2020 года, в Пермском крае было инфицировано более 21 тысячи человек. Сейчас на карантине находятся более 4 тысяч человек.

Бесплатные лекарства будут выдаваться людям с положительным тестом на коронавирус, подтвержденном Роспотребнадзором, либо внебольничной вирусной пневмонией, которые находятся на амбулаторном лечении. В перечне предоставляемых пациентам препаратов – 15 лекарственных средств.

Врач назначает препараты первоначально на 5 дней, далее они будут выдаваться также по медицинским показаниям, в соответствии с назначением доктора. Доставкой лекарств на дом занимаются специализированные ковидные бригады, бригады неотложной помощи, участковые терапевты и педиатры, фельдшеры ФАПов и доктора СВА.

Среди тех, кто выдает заболевшим жителям препараты, фельдшер Ольга Хорошева, работающая в ФАПе деревани Лопатино Кудымкарского муниципального округа.

- Первую партию лекарств в поликлинику доставили 26 ноября, – рассказывает она. - Развозить их мы начали на следующий же день. Выдали лекарства по назначению врача пациентам, живущим в деревне Учхоз, в селе Верх-Иньва, селе Ёгва и других. Некоторые спрашивают, почему мы выдаем всего две пачки, когда в списке 15 наименований. Объясняем людям, что им не нужно принимать всю линейку этих препаратов. К примеру, пациентам с легкой формой ковида антибиотики даже вредны, да и антикоагулянты без надобности. Бывает достаточно только жаропонижающих средств. И пациенты нас слышат.

Напомним, ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин договорился с компаниями-производителями о поставке в регион противовирусных медикаментов. Благодаря этому в Пермский край поступили крупные партии «Парацетамола» (150 тысяч упаковок), «Арбидола» (100 тысяч пачек), «Номидеса» (15 тысяч упаковок) и «Азитромицина» (10 тысяч пачек). В ближайшие дни ожидается поставка еще 27 тысяч упаковок «Арбидола» и 7 тысяч новейшего препарата «Арепливир», сообщили в Минздраве Пермского края.