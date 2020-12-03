В Прикамье в ближайшее время привьют от коронавируса более двух тысяч человек

Вакцинация начнется в ближайшее время Фото: Мария ЛЕНЦ

Дмитрий Махонин сообщил о том, что в Пермском крае в ближайшие дни начнется массовая вакцинация от коронавируса.

- По соглашению с Федерациеи ждем в ближаи шее время первую партию вакцины, рассчитанную на 2249 человек, при двукратном введении. В первую очередь вакцинировать будут медперсонал, - отметил губернатор Пермского края. - Из-за сложнои системы хранения вакцина поступит в медучреждения Перми, Березников и Чаи ковского. Туда будут подвозить врачеи из отделении , перепрофилированных под лечение больных ковидом.

Напомним, вчера во время видеоконференции Владимир Путин заявил, что на следующей неделе в стране должна начаться масштабная вакцинация от коронавируса.

Тем временем, в Прикамье медицинские работники начали выдавать пациентам с COVID-19 бесплатные лекарства. Их хватит на обеспечение 12,5 тысяч пациентов.