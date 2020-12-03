Дмитрий Махонин поручил оказать помощь жильцам дома в Перми, где утром горела кровля

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил Министерству территориальной безопасности взять на контроль вопрос оказания помощи жильцам дома №20 по улице Студенческая.

Сегодня утром там произошел серьезный пожар, полностью была охвачена огнем кровля пятиэтажного дома. Пожарные ликвидировали горение на площади около 400 кв.м., пострадавших нет.

Эвакуировались до прибытия пожарной охраны, по предварительным данным, 46 человек (из них 12 детей). Квартиры жильцов были проверены на наличие людей, в них никого не оказалось.

Пункт временного пребывания для жителей горевшего дома развернут в школе №116. В дальнейшем их планируют разместить в гостинице «Спутник».