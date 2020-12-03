МЧС: Пожар в пермской пятиэтажке локализован

Причины пожара устанавливают органы дознания и испытательная пожарная лаборатория МЧС России по Пермскому краю. Фото: кадр видео chp_59.

Пожар на улице Студенческой локализован. Напомним, сегодня утром в Перми, на улице Студенческой, произошел серьезный пожар. Горела кровля пятиэтажного дома. Огонь охватил полностью всю крышу. Жильцов пятиэтажки эвакуировали. Сейчас они размещены в школе № 116, которая находится недалеко от дома.

На данный момент прошла проверка квартир на наличие людей. Никого в помещениях нет.

Причины пожара устанавливают органы дознания и испытательная пожарная лаборатория МЧС России по Пермскому краю.