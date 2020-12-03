В Пермском крае выпускники прошлых лет могут подать заявление на участие в ЕГЭ онлайн

Ученик, у которого нет возможности подать заявление на сайте, может принести его на бумажном носителе. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Прикамье с 1 декабря выпускники прошлых лет, студенты среднего профессионального образования, не претендующие на получение аттестата о среднем общем образовании, а также лица, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, могут подать заявление на участие в ЕГЭ онлайн.

Форма заявки есть на сайте Министерства образования и науки Пермского края в разделе «ЕГЭ» https://minobr.permkrai.ru/activity/gia/. После оформления заявки на указанный адрес электронной почты будет направлено письмо с дальнейшей инструкцией.

Для регистрации понадобится скан-копия документа об образовании. Заполнение формы заявления и ознакомление с прилагаемой обязательной информацией займет не более 15 минут.

Как отмечают в министерстве, внедрение электронной системы подачи заявлений позволит, во-первых, минимизировать контакты между людьми в период распространения коронавирусной инфекции. Во-вторых, цифровизация «бумажных» процессов существенно сокращает время оформления заявлений на участие в ЕГЭ и оптимизирует работу.

При этом ученик, у которого нет возможности подать заявление на сайте, может принести его на бумажном носителе в Государственную экзаменационную комиссию.

Телефон горячей линии по вопросам ЕГЭ в Пермском крае: (342) 217 79 31.