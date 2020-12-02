«Опять ковид». В Пермском крае ушел из жизни бывший директор «Уралкалия» Александр Поликша

Александр Поликша ушел на 79 году жизни. Фото: zsperm.ru

По Березникам расходится скорбная весть: на 79 году ушел из жизни Александр Михайлович Поликша. Причиной смерти экс-генерального директора ОАО «Уралкалий» стал коронавирус.

В должности директора «Уралкалия» Александр Поликша проработал с 1989 по 2000 год. Руководить предприятием Александра Михайловича избрал рабочий коллектив и 11 лет его правления, по словам самих сотрудников «Уралкалия», были лучшими в истории предприятия.

Александр Поликша был кандидатом технических наук, действительным членом Российской Академии горных наук, депутатом областного Законодательного собрания, Почетным гражданином города Березники и Пермской области.

Редакция «Комсомольской правды» в Перми приносит искренние соболезнования родным и близким.