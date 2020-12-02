В Пермь поставят 15 трамваев «Львенок»

Фото: администрация Пермского края

В Перми будут курсировать еще 15 трамваев «Львенок». Контракт о поставке уже подписан с администрацией Перми. 6 из них доставят в Пермь до конца года, остальные 9 – в 2021 году, - сообщает издание Business Class со ссылкой на администрацию города.

В новых вагонах должно быть установлено и готово к использованию оборудование: навигатор, информационные табло, система учета пассажиров и кондиционеры. Вагоны должны быть полностью низкопольными и подходить для перевозки маломобильных пассажиров. Общая вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров.

Также вагоны должны быть с запасом автономного хода. В них должно быть интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

В конце прошлого года администрация Перми при поддержке краевых властей закупила 9 новых трамваев: 1 трехсекционный и 8 односекционных вагонов. Ранее были закуплены 90 новых автобусов для муниципального перевозчика «Пермгорэлектротранс».