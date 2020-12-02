«15 лет строгого режима». В Пермском крае осудили мужчину, который полгода насиловал свою падчерицу

Наказание - 15 лет с отбыванием исправительной в колонии строгого режима. Фото: архив "КП"

В Чусовом осудили 44-летнего местного жителя, которого суд признал виновным в совершении «Насильственных действий сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»

- С марта по август 2019 года осужденный проживал с сожительницей и ее малолетней дочерью, - сообщили подробности в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Оставаясь дома наедине с падчерицей, он совершал в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера.

Приговор суда для такого отчима был суров. Наказание ему вынесли в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием исправительной в колонии строгого режима. Плюс еще один год ограничения свободы.