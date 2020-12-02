«Инициативное бюджетирование востребовано жителями». В следующем году более 150 проектов в 42 территориях реализуют благодаря поддержке Пермского края

Фото: permkrai

В среду, 2 декабря, состоялось заседание Правительства Пермского края, на котором подвели итоги регионального конкурсного отбора инициатив жителей региона на следующий год.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что механизм непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления путем выдвижения инициатив по целям расходования определенной части бюджетных средств очень востребован жителями региона – население готово принимать личное участие в проектах по развитию дворов и улиц, восстановлению памятников, строительству новых площадок.

«Мы видим, что инициативное бюджетирование востребовано на местах, поэтому продолжим поддержку начинаний жителей. До 90% от стоимости каждого проекта-победителя компенсирует краевой бюджет, остальное – средства населения. Это очень важно, поскольку жители в таком случае сами контролируют качество и сроки выполнения работ и в дальнейшем бережнее относятся к тому, что сделано с их непосредственным участием. От этого выигрывают все стороны», – сказал Дмитрий Махонин.

По словам исполняющей обязанности министра территориального развития Светланы Усачевой, в 2020 году на поддержку 185 проектов инициативного бюджетирования регион направил более 207 миллионов рублей.

«В этом году большая часть проектов направлена на строительство спортивных и детских площадок, благоустройство памятников и ремонт сетей водоснабжения в небольших населенных пунктах», – сообщила Усачева, а также уточнила, что на сегодняшний день реализованы лишь 160 проектов, и финансирование для завершения оставшихся в следующем году будет сохранено.

Губернатор отметил, что все проекты нужно реализовывать в заявленный год. Министерству территориального развития глава региона поручил усилить контроль реализации инициатив, а главы территорий, где реализуются проекты, должны лично контролировать исполнение всех обязательств, а также обратить внимание на качество подготовки заявок. По словам Дмитрия Махонина, результативность выдвинутых муниципалитетами проектов инициативного бюджетирования зависит не от их общего количества, а от уровня проработки.

Уже в этом году ведется работа по повышению качества заявок. По словам Светланы Усачевой, еще на этапе подготовки заявок Министерством территориального развития организовано обучение муниципальных служащих технологии написания проектов: проведено 6 онлайн-семинаров, разработаны методические рекомендации, для жителей и представителей местных администраций были подготовлены два видеоурока. На территориях, которые принимали активное участие в обучающих курсах, качество заявок значительно повысилось. В их числе Чердынский городской округ, Пермь, Кишертский муниципальный округ, Губаха и ЗАТО «Звездный», где победу одержали все 100% участвующих в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования.

Всего в 2020 году поступило 297 заявок из 68 муниципалитетов, 151 проект-победитель получит в 2021 году порядка 154 миллионов рублей из краевого бюджета.

Например, в Чердынском городском округе реализуют все 8 заявленных инициатив. По мнению председатель общественной организации «Чердынское общество любителей туризма и краеведения» Веры Пьянковой, проекты направлены на восстановление военных памятников и строительство спортивных площадок:

«Мы должны привести в достойное состояние памятники нашим землякам – участникам Великой Отечественной войны. Для этого подготовили три проекта по увековечению имен четырех полных кавалеров Ордена Славы, которые связаны с нашим округом, – в Чердыни, Вильгорте и Рябинино. У нас также активно развивается спорт, но не везде есть для этого условия. Нам нужны спортивные площадки, доступные для жителей разных категорий, а первую очередь детям и молодежи, – этому посвящены другие объекты».

Губернатор отметил, что приведение в порядок памятников героям Великой Отечественной войны – актуальный вопрос не только в год 75-летия Победы, поэтому работа в этом направлении должна быть продолжена. Средства на это можно изыскивать из грантов конкурсов профильных министерств. По мнению Дмитрия Махонина, участие в нескольких региональных программах поддержки ускорит реализацию проектов.

К примеру, у Министерства культуры Пермского края есть конкурс «Возрождение исторической памяти». Жители могут заявиться с проектами по восстановлению военных мемориалов, памятников и обелисков. По словам министра культуры Вячеслава Торчинского, конкурс проводится ежегодно. В этом году прием заявок начнется с 15 декабря.

С информацией об итогах конкурса по инициативному бюджетированию можно ознакомиться на сайте Министерства территориального развития и на портале «Управляем вместе».