Пермяки помогли мальчику, у которого внезапно умерли мама и бабушка

Дима с папой сразу после сдачи генетического анализа. Фото: фонд «Дедморозим».

Двухлетний Дима Смирнягин живет в Кунгуре. Внешне это обычный ребенок, но в любой момент ему может угрожать опасность. Мама малыша умерла совсем молодой от внезапной остановки сердца. То же самое случилось с бабушкой Димы, когда той не было и 30 лет.

Врачи подозревают у малыша наследственное заболевание - синдром удлиненного интервала QT. Это значит, что в любой момент у него может остановиться сердце. К двум годам Дима прошел не одно обследование, но, чтобы узнать точно о его болезни, нужен генетический анализ. Оплатить его помогли благотворительные пожертвования пермяков. И теперь от результата анализа зависит лечение ребенка, а значит — жизнь.

- Через 90 рабочих дней результаты исследования будут готовы, - рассказали в благотворительном фонде «Дедморозим». - Если диагноз подтвердится, врачам предстоит определить, какое именно лечение подходит Диме — медикаментозное или установка специального прибора — дефибриллятора, который в момент остановки запускает сердце заново.

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Чтобы узнать, есть ли она у мальчика, нужно сделать дорогостоящий анализ (Подробнее...)