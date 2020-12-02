Какой будет погода 2 декабря в Пермском крае

Сегодня ночью температура воздуха может понизиться до - 18 градусов. Фото: архив "КП"

В Прикамье сегодня похолодает. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 декабря ожидается переменная облачность, ночью местами, днем повсеместно небольшой снег, на дорогах возможен гололед, а на деревьях мы увидим изморозь.

Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью –13…–8°, при прояснении до –18°, днем –12…–7°.

Завтра, 3 декабря синоптики прогнозируют без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью –17…–12°, при натекании облачности до –8°, днем –13…–8°.