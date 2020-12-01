Новые заболевшие обнаружены в 32 территориях Пермского края

. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за минувшие сутки в Пермском крае зарегистрировали 298 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 32 территориях региона.

Больше половины вновь заболевших COVID-19 выявлено в Перми – 152 человека. На втором месте по заболеваемости Березники и Соликамск – по 16 инфицированных, на третьем – Оханск, где обнаружено 10 вновь заболевших.

Еще по 8 инфицированных выявили в Пермском районе и Чернушке, по 7 - в Очере и Чердыни. В Кунгуре и Краснокамске по 6 случаев заражения COVID-19, по 5 - в Березовке и Нытве. По четырем больным в Барде, Большесосновском районе и Куеде. По три заболевших обнаружено в 11 территориях: Верещагино, Губахе, Кудымкаре, Чайковском, Горнозаводске, Гремячинске, Кишерти, Красновишерске, Кунгурском районе, Орде и Уинском округе. В Кудымкарском округе коронавирус диагностирован у двух жителей.

По одному инфицированному выявлено в 5 муниципалитетах Пермского края: Гайнах, Добрянке, Ильинском, Октябрьском и Чусовом.

В общей сложности в Пермском крае выявлено 20980 заболевших ковидом. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья