«Звезды социальной сети». Школьников Пермского края приглашают стать эко-блогерами

Фото: permkrai

Школьникам Пермского края предлагают присоединиться к акции «Утилизируй Правильно и Модно». Это просветительская акция, которая призывает эффективно перерабатывать батарейки и использовать вместо них перезаряжаемые аккумуляторы.

Благодаря экопроекту, школьники могут не только принести пользу для природы, но и стать звездами социальной сети Likee. Чтобы принять участие в акции, школьникам необходимо записать 15 секундное видео, в котором нужно рассказать, как правильно следуют утилизировать батарейки. Обязательным условием является музыкальное сопровождение, которое должно присутствовать в видео. Оно доступно по ссылке: https://yadi.sk/d/m7XAFSInq5Np7w. Затем до 20 декабря в социальной сети Likee необходимо выложить пост со словами: «утилизируйте батарейки правильно и переходите на аккумуляторы» и добавить с хештег #экозабота.

23 декабря 12 топовых блогеров Likee выберут лучшие видео и объявят победителей в своих аккаунтах.

- Победители получат стильную сувенирную продукцию с дизайнерскими логотипами. А во время акции участники, набравшие максимальное количество лайков, будут получать тематические электронные наклейки (стикер-паки) от Федерального экологического оператора, - сообщают в пресс-службе правительства Пермского края.

Акция проводится с 7 по 20 декабря. Принять участие в ней могут школы из пилотных регионов, где реализуется проект «Экозабота» на сайте www.batteryshare.ru. В акции участвуют более 3 тысяч школ из 30 городов России, в том числе и 60 школ Пермского края. С июня по декабрь школьники собрали более 7 тонн батареек.

- Правильная утилизация батареек принесет огромную пользу для страны и экологии, выброшенная в мусорное ведро, а не отправленная на утилизацию, загрязняет около 20 м² земли и 400 литров воды, - отмечают организаторы акции.

Пермский край активно участвует в акциях по сбору батареек. В рамках всероссийской акции «Неделя сбора батареек», в которой участвовали более сотни пермяков, на переработку отправили более 1 миллиона отработанных батареек. Кроме того, экологический благотворительный фонд «Обитаемый Урал» совместно с Министерством образования и науки Пермского края и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ПКГУП «Теплоэнерго» установили в школах более 2500 специальных контейнеров для сбора отработанных батареек.

Одной из главных задач нацпроекта «Экология», утвержденного президентом России Владимиром Путиным, является внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Основная задача нацпроекта – значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов за счет внедрения раздельного сбора мусора, извлечения из отходов полезных фракций и возвращения их в промышленный оборот для изготовления новой продукции. Национальным проектом «Экология» перед регионом поставлена задача – к 2030 году обрабатывать 100% отходов и не менее 15% из них направлять на переработку.