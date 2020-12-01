Трое пермяков завоевали серебряные медали на Национальном чемпионате «Абилимпикс»

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В конце ноября в Москве подвели итоги VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

В соревнованиях принимали участие более двух тысяч человек из 81 региона России. Пермский край в заключительном этапе представляли 19 человек, трое из которых завоевали медали.

Артем Уточкин, студент Верещагинского многопрофильного техникума, продемонстрировал свои навыки в компетенции «Кирпичная кладка» и завоевал второе место. Студентка Пермского краевого колледжа «Оникс» Екатерина Кондратьева стала серебряным призером в компетенции «Вязание спицами». И Артем Родионов, студент Березниковского политехнического техникума взял серебро в компетенции «Мастер ОЦИ» (мастер по обработке цифровой информации -прим.ред.).

Из-за ситуации, связанной с эпидемией коронавируса, чемпионат проходил удаленно. Главные эксперты находились в Москве и в режиме реального времени следили за ходом соревнований. В Пермском крае чемпионат проходил в 12 профессиональных образовательных организациях с соблюдением мер санитарной безопасности.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал востребованность на рынке труда тех, кто умело освоил рабочую профессию. По словам главы региона, хороших работников сегодня найти сложно.

«Абилимпикс помогает участникам поверить в себя и продемонстрировать свои умения. Даже те, кто не получил заветную медаль, показали, что они успешные и целеустремленные работники, они дошли до финала. Движение «Абилимпикс» способствует повышению самооценки и призвано содействовать в дальнейшем трудоустройстве», – отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

Справка

Основная задача «Абилимпикса» - обеспечить эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования, а также помочь им в трудоустройстве и социокультурной инклюзии в обществе. «Абилимпикс» является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется в рамках национального проекта «Образование», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.