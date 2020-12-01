«Каждый участник получит награды». Пермские школьники могут проверить знания правил дорожного движения в онлайн-олимпиаде

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На образовательной платформе Учи.ру пройдет всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», где ученики начальных классов пермских школ смогут проверить, насколько хорошо они знают правила безопасного поведения на дорогах. Участи в олимпиаде бесплатное, а задания можно пройти в личном кабинете платформы до 11 декабря.

В интерактивных заданиях, представленных на платформе, школьники будут выступать в роли пешеходов, пассажиров или водителей велосипеда. Каждый участник получит награды в зависимости от результата: диплом победителя, похвальную грамоту или сертификат, - рассказывают в пресс-службе правительства Пермского края.

В Пермском крае вопросу безопасности самых маленьких пешеходов на дорогах уделяют особое внимание. За счет средств краевого бюджета в школах строят уникальные автогородки и покупают спецтехнику. На эти нужды образовательным учреждениям ежегодно выделяется около 10 миллионов рублей. Также порядка 7 миллионов рублей для 20 школ выделяется на покупку оборудования для обучения ПДД. Это магнитные доски, стенды, жезлы, жилеты, настольные игры и дорожные знаки.

Помимо этого, в Пермском крае функционирует передвижная «Лаборатория безопасности». Внутри которой велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети и многое другое оборудование, необходимое для проведения занятий.

Автомобиль «Лаборатории безопасности» ездит по городам и поселкам, где в школах не собственного городка, благодаря чему, дети могут проверить свои знания на практике. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в сфере образования необходимо устранять территориальное неравенство. По словам главы региона, у всех детей Прикамья вне зависимости от места проживания должны быть равные возможности в процессе обучения.

В пресс-службе правительства Пермского края отмечают, в регионе большое внимание уделяется вопросу безопасности дорожного движения и созданию комфортной транспортной инфраструктуры. В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который инициировал Президент России Владимир Путин, в четырех муниципалитетах отремонтировали дороги. Всего приведено в порядок 55 объектов. Устанавливаются светофоры, комплексы фотовидеофиксации, а на дорогах оборудуют искусственные неровности, разделительные полосы, исключающие лобовое столкновение (такое есть например на Восточном обходе), устанавливают бордюры. Это делает дороги безопасными как для автомобилистов, так и для пешеходов. Нацпроект реализуется в Прикамье с 2017 года.