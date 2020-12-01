«Уже не помнит, скольких женщин лишил жизни». Полицейские задержали убийцу, который орудовал в Прикамье и других регионах страны

Наручники на 38-летнего Радика Тагирова надели в квартире у сожительницы. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Татарстане в квартире на улице Главной в поселке Дербышки полицейские задержали убийцу двух десятков пенсионерок.

Мужчина гастролировал регионам Приволжского федерального округа, в том числе по Пермскому краю в поисках новых жертв.

Нашумевшее дело, расследовалось с 2011 года. Его жертвами были пожилые женщины в возрасте 75 - 90 лет. Преступник подкарауливал бабушек, которые возвращались домой. Представлялся сотрудником коммунальных служб или соцработником и заходил вместе с жертвой в квартиру. Там маньяк душил несчастных чем придется: поясом от халата или проводом от электротехники, забирал ценные вещи и уходил.

За поимку злоумышленника в Татарстане даже назначили вознаграждение - 3 миллиона рублей.

Пока неизвестно, кто получит эту премию. Но собственные источники «КП-Казань» поделились информацией: мужчина сейчас уже и не помнит, скольких женщин он лишил жизни. Сообщил и предположительный мотив нападений - забирался в квартиры женщин ради того, чтобы покушать, после расправы забирал первое, что попадалось под руку, и исчезал. В этот период - с 2011 по 2015 годы он принимал наркотики, но смог бросить.

Наручники на 38-летнего Радика Тагирова надели в квартире у сожительницы.

- Сейчас он плачет, раскаивается, - сообщил источник.