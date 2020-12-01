«Я не спала полтора года». В Перми девушка угрожала шагнуть с 14-го этажа

На место приехали полицейские и спасатели. Через дверь они уговаривали женщину открыть дверь и не делать глупостей. Фото: Василий Вахрин

В Перми сегодня ночью на проспекте Парковый женщина позвонила на телефон экстренных служб и в истерике угрожала шагнуть из окна 14-го этажа.

Она кричала, что не спит уже полтора года и до нее никому нет дела.

На место приехали полицейские и спасатели. Они уговаривали женщину открыть дверь и не делать глупостей.

По информации источника «КП» соседи рассказали, что женщина давно нуждается в психиатрической помощи.

Спустя некоторое время девушка открыла дверь. С ней остались подоспевшие на место ЧП медики и полиция.