«Очистим воздух». В пандемию мошенники придумали еще один способ обмануть пермяков

Чаще всего мошенники обманывают пермяков в интернете. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Пермском крае мошенники придумывают все новые способы обмана. В Министерстве территориальной безопасности региона, рассказали о таком случае. Жертвой мошенников стала 80-летняя пара. При обходе дома мошенники предложили им поставить в квартире озонатор.

«Раз старикам нельзя выходить на улицу, то воздух в комнате можно почистить этим прибором!», - говорили мошенники.

Поверив незнакомцу, пожилой человек где-то расписался, точно не помнит под чем, ведь ему не оставили ни одного документа. Родные полагают, что на пенсионера мог быть оформлен кредит, сейчас они пишут заявление в полицию.

Сейчас под предлогом проверок в квартиры пермяков приходят разные лжегазовики, монтажники вентиляции, соцработники и пожарные инспекторы и обманывают доверчивых людей.

Но еще больше мошенничеств, по данным ГУ МВД по Пермскому краю, происходит в интернете и банковских услугах. Только за три квартала пострадало 6 269 жителей края, это почти на 40 % больше, чем за такой же период прошлого года.

Будьте бдительны: предупредите родных и близких об опасности и не сообщайте данные своей карты и открывать двери незнакомцам.