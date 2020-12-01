«Новый фитнес-центр и еще 3 детских бассейна». Через два месяца в Перми откроется вторая очередь краевого спорткомплекса «Олимпия»

Фото: краевое правительство.

Близится к завершению масштабная реконструкция спортивного комплекса «Олимпия-Пермь».

О ходе работ и возможностях обновленного центра речь шла во время посещения спортобъекта губернатора Дмитрия Махонина. Глава региона решил проверить, как исполняется его поручение - о подготовке проекта дальнейшего развития комплекса и создании на его базе реабилитационно-восстановительного центра.

- Сегодня инспектировали ход работ: объект готов на 95 процентов, - отметил Дмитрий Махонин. - Коллеги уверяют, что в начале февраля спорткомплекс откроет свои двери. Здесь появится самый крупный тренажерный зал, дополнительно откроются три детских бассейна. Предусмотрено разделение входов, что очень важно в связи с распространением коронавируса. Также здесь появится отдельный зал ожидания для родителей детей, занимающихся плаванием. Открытие обновленного комплекса позволит нам придать толчок развитию как массового, так и профессионального спорта.

На базе «Олимпии» традиционно проходят соревнования разного уровня по «водным» видам спорта – здесь, например, состоялись этапы Кубка мира по подводному спорту и чемпионата Европы по дайвингу. После открытия нового центра тут будут проходить соревнования по силовым видам спорта.

Что нового появится в «Олимпии»?

Об этом рассказал генеральный директор спорткомплекса Алексей Назарычев.

- После реконструкции спорткомплекс увеличится до 22 тысяч квадратных метров, - объяснил он. – В центре детского плавания дополнительно откроются 3 чаши бассейнов для детей до 14 лет, ребята смогут посещать бассейн круглогодично без перерыва летом на обработку бассейна. Сейчас у нас работает один детский бассейн, и мы чувствуем нехватку воды. Кроме того с введением второй очереди спорткомплекса появится отдельный бассейн для занятий по программе «мать и дитя». Оборудование для фитнес-центра уже смонтировано, осталось только разместить его в залах. Также появится бойцовский зал. Также в спорткомплексе откроется новый фитнес-центр - тренажерный зал и дополнительно 5 залов для групповых занятий.

Обновленный спорткомплекс сможет ежедневно принимать в два раз больше посетителей, чем раньше. Заниматься в центре плавания смогут до 3,5 тысяч детей.

Напомним, Пермский край участвует в реализации национального проекта «Демография», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. К 2024 году доля жителей Прикамья, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55 процентов. По итогам 2019 года этот показатель превысил 900 тысяч человек.