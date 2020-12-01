В Пермском крае за сутки от коронавируса скончались еще 17 человек

За все время пандемии в регионе с коронавирусом скончались уже 995 человек.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Пермском крае за сутки выявили 298 новых случаев коронавирусной инфекции. В больницах умерли еще 17 пациентов. За все время пандемии в регионе с коронавирусом скончались уже 995 человек.
В Роспотребнадзоре сообщают статистику за минувшие сутки: в больницах проходят лечение 2114 человек, из них 118 на ИВЛ.
Выздоровело за сутки 272 пермяков.
На карантине находятся 4661 человек.
Напомним, общее число заболевших в Пермском крае достигло 20 980.