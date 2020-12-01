В Пермском крае за сутки выявили 298 новых случаев коронавирусной инфекции

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 20 980. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заболевших коронавирусом в Прикамье по-прежнему много. За минувшие сутки выявили еще 298 случаев. Роспотребнадзор сообщает, что 74 человека проходят лечение в больницах, 224 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Опасная инфекция за сутки унесла жизни еще 17 пермяков.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 20 980.

Из 298 новых заболевших – 111 мужчин, 182 женщины и 5 детей (1 мальчик и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 78 человек, 130 человек в возрасте 45-65, 85 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение.

Ежесуточный прирост больных 1,4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 30 ноября – 1,01).