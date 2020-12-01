Департамент образования вновь проводит «горячую линию» по вопросам о дистанционном обучении в Перми

Дистанционное обучение пермских школьников продлится до 13 декабря. Фото: Анна Маркова

В Перми родители школьников могут позвонить на «горячую линию» в департамент образования и задать вопросы о дистанционном обучении. Она будет работать в рабочее время с 1 по 4 декабря.

- Образовательными организациями города были приняты меры для успешной организации учебного процесса в режиме дистанта, - говорит и.о. начальника департамента образования администрации Перми Ольга Ершова. - Тем не менее, в разных школах ситуация требует порой соответствующей корректировки, чтобы у родителей не было недопонимания и тревоги. Для нас максимально важно снять острые моменты и ответить на все вопросы граждан.

Напомним, учащиеся 5-11-х классов пермских школ перешли на дистанционное обучение с 16 ноября согласно решению Оперштаба Пермского края и указа. Дистанционное обучение детей продлится до 13 декабря.