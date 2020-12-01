В Роспотребнадзоре рассказали, сколько пермяков заболело гриппом и ОРВИ за неделю

Среди заболевших ОРВИ больше всего взрослых. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Прикамье по-прежнему высокий уровень заболеваемости ОРВИ. В Роспотребнадзоре рассказали, что эпидемический порог превышен. С 23 по 30 ноября в регионе заболели 24,4 тысячи человек. Неделю назад число заболевших было примерно таким же. Чаще всего болеют взрослые - от 15 лет и старше, их доля - 54,5%.

- По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители - парагрипп и риновирусы, - сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю. Вирусы гриппа не обнаружены.

По состоянию на 30 ноября 2020 г. в регионе прошли вакцинацию против гриппа 1,1 млн человек.