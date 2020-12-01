В Перми в доме, где находится отель, прорвало трубу с кипятком

Коммунальная авария произошла в доме на улице Куйбышева. Фото: Яндекс.

В Перми сегодня около двух часов ночи в доме на улице Куйбышева, 59, прорвало трубу с горячей водой. На первом этаже двухэтажного здания 1942 года постройки находится в том числе отель, сотрудники которого и вызвали аварийную бригаду.

В подъезде стоял густой пар, горячая вода поступала в коммуникационный узел под лестничным маршем первого этажа, но ни в подъезде, ни в помещении отеля воды не было. Первыми на место приехали спасатели. Еще до прибытия аварийной бригады они перекрыли трубу с отоплением. Задвижка находилась в колодце, в около 60 метров от дома.

В МЧС по Пермскому краю сообщили, что они на вызов не выезжали, так как сообщений о пострадавших не поступало. В Пермской сетевой компании «КП» рассказали, что труба с горячей водой, которую прорвало в доме, находится в ведении управляющей компании.