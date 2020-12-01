В Пермском крае на пешеходном переходе машина сбила двоих детей

Девочки, пострадавшие в ДТП получили травмы и переломы. Фото: архив "КП"

В Кизеле 30 ноября произошла авария, в которой пострадали дети. В 12.31 две девочки переходили улицу Пролетарскую по нерегулируемому пешеходному переходу. В направлении улицы Учебной ехал ВАЗ-21120, за рулем был 45-летний мужчина. В районе дома № 50 водитель сбил детей. От удара девочки получили множественные ссадины лица и тела и переломы рук. Им назначено амбулаторное лечение.

- Водитель находился за рулем автомобиля, лишенный права управления за вождение в нетрезвом виде, - сообщает ГУВД по Пермскому краю. Кроме того, во время движения мужчина разговаривал по телефону. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.