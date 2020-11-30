Пермские музыканты сняли клип в Каменном городе

Фото: Андрей Чунтомов.

Клип, посвященный красоте Пермского края, сняли музыканты фолк-рок проекта «Начни с Начала». Группа исполняет музыку, сочетающую в себе фольклорные мотивы и рок-обработку, культуру предков и современную действительность. Проект был создан в 2017 году, на базе студенческого дворца культуры Пермского государственного университета. Первые выступления проходили на студенческих веснах.

Затем группа «Начни с Начала» стала участвовать в фестивалях и конкурсах - «Таврида-Арт» в Крыму, «Крестовоздвиженская ярмарка» в Ивановской области. А в январе 2019 года группа стала победителем фестиваля NEW OPEN SHOWCASE FESTIVAL, проходившего в Екатеринбурге при поддержке Фонда президентских грантов.

- Мы выиграли грант на реализацию нашего проекта, - рассказала вокалистка группы Глафира Утемова. - Изначально это должен был быть концерт в условиях памятника природы Каменный город, но из-за пандемии формат проекта пришлось изменить.

В итоге музыканты сняли в Каменном городе клип на песню «Кумушки», добавив пейзажи архитектурно-этнографического музея «Хохловка». Премьера клипа состоялась 27 ноября, рассказали в Агентстве по туризму и молодежной политике.

- Мы очень любим природу Урала и Пермского края, - говорят музыканты. - С помощью творчества мы хотим обратить внимание людей на сокровища, которые лежат прямо у нас под носом – это наша природа, культура и фольклор. Хотим напомнить о глубине звучания русской традиционной песни.