Во время прогулок по Прикамью можно узнать о путешествии великого мореплавателя

Ильдар Маматов в образе Беринга. Фото: Алексей Васильев.

А что вы знаете о Витусе Беринге, кроме того, что в его честь назван Берингов пролив? Для тех, кто хочет узнать побольше о великом мореплавателе и о том, как он связан с Пермским краем, в Прикамье созданы пешеходные городские экскурсии «Камчатские экспедиции Беринга». Их маршруты проложены по Перми, Кунгуру, Соликамску и Осе.

- В каждом из городов проекта мы создали пешеходные маршруты и снабжаем их аудиогидами, - рассказал руководитель проекта «Экспедиция Беринга: маршруты и аудиогиды» Ильдар Маматов. - Каждый желающий пройтись по маршруту может слушать аудиорассказы, которые мы публикуем на портале для путешественников.

В следующем году в рамках этого проекта, созданного при поддержке Агентства по туризму и молодежной политике, появятся экскурсии по Суксуну и маршруту Пермь-Суксун.

- Наша команда готовит подарок путешественникам - аудио-прогулку по Суксуну, - рассказал автор проекта Ильдар Маматов. - Для тех, кто планирует поездку по трассе Пермь-Екатеринбург, будут записаны «дорожные истории» о маршруте Великой Северной экспедиции Беринга по Сибирскому тракту.

Также Ильдар Маматов рассказал, что пермяки и гости края могут пройти бесплатные онлайн-квесты по Осе, Соликамску и Кунгуру, познакомиться с историей именитых купцов Пермской губернии, посетить их особняки, узнать о «купеческой республике» и традиционных соляных промыслах.

В квестах применяется GPS-навигация, поэтому для прохождения маршрутов необходимо обязательно находиться в одном из городов-участников.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал высокую заинтересованность краевых властей в развитии туризма в регионе. Развития инфраструктура, по словам главы Прикамья, позволит увеличить число путешественников, посещающих Пермский край.

- Мы ставим перед собой амбициозную задачу – довести туристический поток до нескольких миллионов человек в год. Туризм для нас будет одно из приоритетных направлений в ближайшую трехлетку, – обозначал Дмитрий Махонин во время бюджетного послания.

Наша справка

Проект «Великая Северная экспедиция Беринга» реализуется при поддержке Ростуризма, Агентства по туризму и молодежной политике, муниципалитетов, турбизнеса края и регионов-участников.