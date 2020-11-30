В Перми собака неделю провела со своим мертвым хозяином

В квартире в Перми нашли мертвым мужчину. Фото: Юлия Лоза

В Перми родственники 62-летнего мужчины не могли дозвониться до него. На протяжении недели они звонили ему на сотовый, но он не отвечал. Тогда они приехали к его дому на улице Островского, но дверь им так никто и не открыл, она была закрыта изнутри, а в квартире лаяла собака хозяина квартиры.

Родственники решили вызвать на место спасателей, чтобы те помогли попасть им в квартиру. Бригада приехала на вызов, открыла дверь слесарным инструментом. Худшие опасения родственников подтвердились, мужчину нашли мертвым. Собака провела со своим хозяином около недели.