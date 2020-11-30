«Т Плюс» обеспечит пароснабжение новой линии производства сырья для противогололедных материалов в Краснокамске

Фото: «Т Плюс»

Пермский филиал «Т Плюс» в 2021 году обеспечит подачу пара для автоматизированной линии производства ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ) в городе Краснокамск. Источником теплоснабжения выступает Закамская ТЭЦ-5.

Присоединяемая тепловая нагрузка современной установки УЗПМ составит 22 Гкал/час. Планируемый объем потребления рассчитан на 189 тыс. Гкал/год. Выход производственной линии на проектную мощность предполагается на 2021-2022 годы. Договор на обеспечение долгосрочной загрузки Закамской ТЭЦ-5 заключен сроком на 5 лет.

В ходе реализации проекта на Закамской ТЭЦ-5 будет выполнен монтаж редукционно-охладительной установки. Она необходима для преобразования пара под параметры, необходимые для работы производства «УЗПМ».

«В ходе подготовки инвестиционного проекта менеджмент «УЗПМ» сделал выбор в пользу подключения к системе центрального теплоснабжения. В настоящее время ПАО «Т Плюс» имеет ряд существенных преимуществ в части надежности поставки энергоресурса, по сравнению с индивидуальными источниками тепловой энергии. Это касается как промышленных потребителей, так и теплоснабжения многоквартирных домов и коммерческих объектов», – отмечает главный инженер Пермского филиала «Т Плюс» Юрий Багаев.

«Т Плюс» выбран для реализации нашего проекта как надежный партнер, обеспечивающий бесперебойную поставку основного теплового ресурса – пара. Мы уверены в перспективах долгосрочного сотрудничества с теплоснабжающим предприятием для выполнения всех поставленных задач», – говорит директор по производству ООО «Уральский завод противогололедных материалов» Павел Кононов.

Энергоснабжение производственной линии «УЗПМ» является одним из компонентов развития краснокамского промышленного кластера, который энергокомпания обеспечивает теплоресурсом. В 2020 году «Т Плюс» также заключила в Краснокамске контракты энергоснабжения с АО «Гознак» (объем теплопотребления 250 тыс. Гкал в год) и ООО «Кама Картон» (объем теплопотребления 371 тыс. Гкал в год).