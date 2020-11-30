«На тренировке были дети». В Перми бывший подопечный клуба тайского бокса ворвался в здание и распылил баллончик

Пострадавших от газа осмотрели медики, от госпитализации мужчины отказались.

В Перми 29 ноября около 16 часов в спортивный клуб тайского бокса, что на улице Лодыгина, 53, ворвался нетрезвый мужчина. В это время в клубе проходила детская тренировка. В зале находились трое мальчиков 6 лет и тренер.

Мужчина зашел в помещение тренерской, в которой находились родители мальчиков и распылил на них газ из баллончика. Мужчины пытались вытолкать нападавшего на улицу, но он сопротивлялся. Тогда пришлось вмешаться тренеру, который справился с хулиганом и прогнал его на улицу. Но и там мужчина не успокаивался, продолжал распылять баллончик и нецензурно выражаться. На место «ЧП» вызвали полицию и «скорую». После осмотра медиками двое родителей мальчиков от госпитализации отказались, дети не пострадали.

- Нападавшего мы узнали, рассказали нам в клубе. - Мужчина какое-то время приходил к нам на тренировки, но потом перестал. Чем вызван его поступок, не понятно, мы обратились в полицию, которая проводит проверку.