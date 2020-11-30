Пользователи обновленной веб-версии Сбербанк Онлайн уже оценили перемены в интернет-банке

Фото: Сбер

Интернет-банк от Сбера изменился всего несколько месяцев назад — в апреле 2020 года — но пользователи уже высоко оценили эти перемены. Клиентам стали доступны новые функции, значительно изменился дизайн, интерфейс и был полностью пересмотрен клиентский путь. Сам СберБанк Онлайн благодаря обновлению стал более атмосферным, эмоциональным, гибким и современным. Он одинаково хорошо работает на компьютере, планшете и смартфоне.

В новой версии:

- появился каталог — теперь там собраны все продукты банка и партнёров, а также выгодные персонализированные предложения — уникальные для каждого клиента;

- начал работать поиск — теперь можно легко искать по истории операций, функциям и поставщикам услуг для платежей — достаточно вбить ключевые слова в строку поиска;

- добавлено меню с основными продуктами — это быстрый доступ ко всем картам, счетам и другим продуктам;

- на главном экране появились карточки платежей, с помощью которых можно быстро совершить нужную операцию.

Алексей Круглов, Директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

«Все наши изменения так или иначе направлены на то, чтобы пользователям было с нами удобно. И мы с уверенностью можем сказать, что после обновления веб-версии СберБанк Онлайн клиентам стало ещё проще совершать необходимые им ежедневные банковские операции в любом канале банка».

С августа 2020 года новая веб-версия СберБанк Онлайн доступна всем пользователям по умолчанию.