В Перми не будут строить ледовый городок на эспланаде

В конце декабря во всех районах города откроются ледовые локации. Большого ледового городка на эспланаде мы не увидим в этом году. Фото: архив "КП"

Пандемия продолжает вносить коррективы в нашу жизнь. Сложная эпидемиологическая ситуация в Пермском крае стала причиной отказа от строительства главного ледового городка на эспланаде. Празднование новогодних каникул власти города предлагают переместить в районы и составили пять праздничных маршрутов. В этом году к трем существующим маршрутам добавляется еще два – в Индустриальном и Свердловском районах.

В администрации считают, что это позволит избежать массового скопления людей в центре города. В праздничные дни в ледовом городке собирается несколько тысяч человек, а в саму Новогоднюю ночь – около 50 тысяч человек.

В конце декабря во всех районах города откроются ледовые локации, разработанные по единым стандартам в одной тематике – космической. Такой выбор связан с тем, что в 2021 году исполняется 60 лет с момента полета Юрия Гагарина в космос.

Районные локации расположатся на площади перед Дворцом культуры им. Солдатова (Свердловский район), в саду им. Миндовского (Индустриальный район), в парке «Счастье есть» и на площади перед Дворцом культуры «Урал» (Кировский район), в парке им. Чехова и на площади перед Клубом им. Златогорского (Орджоникидзевский район), в сквере им. Дзержинского (Дзержинский район), в сквере им. Землячки и на площади перед УДС «Молот» (Мотовилихинский район), на площади перед клубом «Юбилейный» (посёлок Новые Ляды).

На эспланаде будет установлена главная городская ель и светодиодная инсталляция из завораживающих динамических паттернов (в 64-м квартале у «Театра-Театра»).

В начале января на главной городской площади стартует Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». 30 скульпторов из 13 разных городов создадут 15 авторских ледовых скульптур на тему «Ускользающая красота».

- Всего город украсят более 2,3 тысяч свето-иллюминационных объектов, - говорят в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми. - Жители смогут увидеть на улицах Перми уже полюбившиеся световые фигуры оленей, огромные елочные шары, праздничные ели и другие. Появятся и новинки, например, в Свердловском районе высадятся светящиеся «космонавты».