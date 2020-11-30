Пермяки могут внести свои предложения для ТОП-1000 туристических брендов России

В проекте Живоенаследие.рф представлена Кунгурская ледяная пещера Фото: архив "КП"

«Топ-1000 локальных культурных туристических брендов России», в который войдут достопримечательности, всей страны, составляется сейчас в рамках проекта «Живое наследие». Авторам лучших описаний будут вручены призы зрительских симпатий, а также специальные призы.

Объекты, вошедшие в топ-1000, могут стать точками притяжения туристов, добровольцев и инвесторов. Благодаря интерактивной платформе жители других регионов узнают о локальных брендах и уникальной культуре Пермского края.

- Сейчас от Прикамья на интерактивной цифровой платформе Живоенаследие.рф представлены Кунгурская ледяная пещера, Басеги, посикунчики, шаньги, Пермский геологический период, Горнозаводская цивилизация и многие другие бренды. Уверена, что пермяки смогут добавить еще много достойных объектов и рассказать удивительные истории жителям других регионов, - отметила руководитель Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Ветошкина.

До 15 января пермяки могут добавить на интерактивную цифровую платформу Живоенаследие.рф свои предложения о том, какие культурные и природные объекты края, выдающиеся земляки, блюда прикамской кухни, традиции и промыслы могут войти в ТОП-1000.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал высокий туристический потенциал региона.

- Нам есть что показать и есть чем гордиться. Наша амбициозная задача – довести туристический поток до нескольких миллионов человек в год. Туризм для нас будет одним из приоритетных направлений в ближайшую трехлетку, - заявил Дмитрий Махонин во время бюджетного послания.

Наша справка

Конкурс «Топ-1000 культурных и туристических брендов России» проводится при поддержке Общественной палаты РФ, Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив, Общенационального союза индустрии гостеприимства. Проект «Живое наследие» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.