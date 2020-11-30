Туристы поедут в забытые деревни Пермского края

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Девять компаний Пермского края выиграли гранты Ростуризма на развитие внутреннего и въездного туризма, сообщили в Агентстве по туризму и молодежной политике Пермского края. На реализацию конкурса Правительство России выделило 1,2 миллиарда рублей.

- Это большая победа нашего региона, - отметил заместитель руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Сергей Хорошутин. – Мы не можем себе позволить не планировать наше будущее даже в такое непростое время. И рассчитываем провести аналогичный конкурс и на краевом уровне.

Одним из проектов-победителей стало создание туристического маршрута «Трофи Пермь. Забытые деревни». Он позволит любителям экологического туризма круглогодично проводить свой отдых в отдаленных от цивилизации деревнях старообрядцев на севере Чердынского округа, знакомиться с их бытом.

- Маршрут включает в себя такие удаленные деревни, как Верхняя Колва, Гадья, - рассказала инициатор проекта «Трофи Пермь. Забытые деревни» Елена Шперкина. - На средства федерального гранта будет приобретено судно на воздушной подушке для круглогодичной комфортной и безопасной перевозки туристов.