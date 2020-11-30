В Пермском крае 300 заболевших коронавирусом за сутки

Из 300 новых заболевших - 184 женщины и 105 мужчин и 11 детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Прикамья сообщает свежую статистику по заболевшим коронавирусом в регионе. Новых случаев за прошедшие сутки - 300. Из них -145 человек проходят лечение в больницах, 155 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 20 682. Ежесуточный прирост больных составил 1,5% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня 1,01 (на 29 ноября – 1,0).

Из 300 новых инфицированных – 105 мужчин, 184 женщины и 11 детей (7 мальчиков и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 26 человек, 147 человек в возрасте 45-65, 116 человек старше 65 лет.

Скончались за сутки 16 пациентов.