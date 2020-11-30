Пермяки возвращаются к тратам

Фото: Райффайзенбанк

Покупательная активность клиентов восстанавливается до докарантинного уровня, показало исследование Райффайзенбанка. Средний чек операций вырос, однако общий объем расходов при расчете на одного клиента пока остается ниже, чем зимой и весной 2020 года. Спрос на такси, общественный транспорт и одежду постепенно растет, а вот в ресторанах по-прежнему тратят значительно меньше.

Осенью 2020 года клиенты совершали покупки почти так же активно, как и в марте. Количество и объем покупок начали постепенно расти в июне, а затем быстро вернулись к докарантинным значениям. Средний чек каждой покупки увеличился на 5% по сравнению с весной, что является фактически “эффектом пандемии”, и на 11% по сравнению с 10 месяцами прошлого года. Однако средний уровень расходов одного клиента несколько сократился по сравнению с началом года.

В период ограничений значительно росли расходы клиентов в супермаркетах. Также значительно чаще покупали товары для дома и программное обеспечение – эти категории ранее не входили в топ-10 самых популярных. После отмены карантинных мер траты в продуктовых магазинах начали сокращаться, а спрос на одежду, услуги такси и общественного транспорта вырос.

Средний уровень расходов категориях также существенно изменился. Расходы в супермаркетах увеличились на 8% по сравнению с зимой 2020 года. На одежду стали тратить в среднем на 6% больше, а на топливо – на 3%.

Самыми пострадавшими категориями стали культура и развлечения (-19% с начала года, -35% по сравнению с периодом октябрь-январь 2019 года) и рестораны (-6% с начала года, -28% по сравнению с периодом октябрь-январь 2019 года). Также клиенты стали меньше тратить на общественный транспорт, такси, фастфуд и покупки в аптеках.