В центре Перми жители дома остались без тепла из-за порыва батареи

Эвакуация жильцов не потребовалась.

В Перми вчера поздно вечером случилась коммунальное ЧП в аварийном малоэтажном доме на улице Советская, 75. Жильцов дома заливало кипятком с квартиры на третьем этаже, в которой никого нет. На место приехали коммунальные службы и спасатели. Выяснилось, что прорвало чугунную батарею, а хозяин квартиры уехал за город.

Сетевой компании пришлось отключить магистраль отопления дома, в результате чего примерно 30 человек, из них 10 детей, остались без отопления.

По информации источника, ПСК ремонтировать ничего не будет, так как этим должна заниматься управляющая компания. На место приехал сантехник из УК, который займется ремонтом батареи и запуском отопления.