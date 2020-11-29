В женской сборной России по футболу дебютировали две спортсменки из Прикамья

Фото: ЖФК "Звезда 2005".

Сразу две футболистки из пермской команды «Звезда 2005» вышли на поле в Турции во время игры со сборной Косово. Российская сборная провела первую тренировочную игру в рамках подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы-2022. Наши футболистки победили со счетом 3:0.

В составе российской сборной дебютировали сразу две футболистки из Прикамья, которые играют в составе ЖФК «Звезда 2005» - Кристина Хорошева из Кудымкара и пермячка Надежда Ильиных, у которой к тому же был день рождения.

В следующем отборочном матче россиянки сыграют со сборной Турции в городе Сиде 1 декабря.

Пермские футболистки не перестают радовать болельщиков. В конце ноября они завоевали бронзовую медаль чемпионата России среди женских команд Суперлиги. На заключительном матче в манеже «Пермь великая» они обыграли команду «Рязань-ВДВ» со счетом 2:1.

Как ранее отмечал губернатор Дмитрий Махонин, у Пермского края есть все возможности для того, чтобы проводить самые важные соревнования российского и международного уровня и добиваться на них успеха.