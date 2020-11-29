- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С приходом холодов в краевом центре уменьшилось количество раскопок в районе водоводов, которые коммунальщики ремонтируют по плану. Тем не менее, кое-какие ремонтные работы все же продолжаются, и в связи с этим в Перми начале декабря 2020 отключат воду в некоторых домах.

В компании «Новогор-Прикамье сообщили, что 1 декабря, во вторник, на полдня, с 9.00 до 13.00 отключат воду в домах на улицах Карпинского, 29, 31, 35 и Сивкова, 3, 5.

Аварию на улице Ленина на водоводе в районе дома №62, из-за которой в шести многоэтажках в центре Перми вчера не было воды, устранили.