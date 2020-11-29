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Пермские синоптики предупреждают, что в Прикамье в ближайшие дни будет наблюдаться очень высокое атмосферное давление – в связи с тем, что над Уралом начнет формироваться сильный антициклон. В воскресенье и понедельник, 29 и 30 ноября, оно превысит 787 миллиметров ртутного столба при норме для Перми 747 миллиметров.

- Последний раз такой мощный антициклон наблюдался в ноябре четыре года назад, - отмечают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Погода обещает быть ясной, бесснежной, безветренной, морозы сменятся некоторым потеплением.

- В воскресенье дневная температура в Прикамье будет от -15 до -10 градусов мороза, по югу местами потеплеет до -5 градусов, - прогнозируют синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Воскресный день обещает быть приятным: осадков не ожидается, будут прояснения, на деревьях возможна изморозь. Юго-восточный ветер будет слабым. В понедельник заметно потеплеет – днем будет от -12 до -7 градусов, осадков не ожидается, ветер стихнет почти полностью. Штиль повысит риск накопления в городе в воздухе выбросов от автомобилей.