Прикамский ремесленник прошел в финал всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

Андрей Чаплинский делает изделия из бересты. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Представители Пермского края получили 10 наград в этапе «Большой Урал» Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Теперь работы победителей будут представлены в общенациональном финале конкурса, который перенесен на начало 2021 года, сообщили в региональном Агентстве по туризму и молодежной политике.

Сразу пять призовых мест завоевал народный мастер из Соликамска Андрей Чаплинский. Его работы удостоены дипломов в номинациях «Этнографический сувенир» (деревянная колотушка), «Сувенир региона» (медведь), «Сувенир-игрушка» (утка-каталка и волчок -кубарь), а также в номинации «Сувенир музея» (солонка-утка).

- Народными ремеслами я занимаюсь с 2002 года, - рассказал Андрей Чаплинский. – Но в свободное время, в качестве хобби. Делаю сувениры из бересты, занимаюсь резьбой по дереву, сейчас еще увлекся ткачеством. Провожу мастер-классы для тех, кто интересуется традиционными ремеслами. А в «Туристическом сувенире» участвую два года.

Напомним, Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится с 2015 года, с 2018 года – при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ. В 2019 году Пермский край занял 15-е место среди 42 регионов.

В прошлом году Андрей Чаплинский получил на Всероссийском этапе конкурса специальный диплом «За популяризацию народных традиций и промыслов», награду в номинации «Сувенир-игрушка» завоевал его Конь-погремушка.

Ранее глава региона Дмитрий Махонин отметил перспективы развития и популяризации народных промыслов, как примеров самобытности культуры народов Прикамья. По его словам, ремесленникам необходимо оказывать необходимую поддержку, в том числе, учитывать в законодательстве их интересы. По поручению главы Прикамья краевое Правительство разрабатывает программы поддержки народных промыслов.

- Системная поддержка промыслов поспособствует развитию туризма, бизнеса, в какой-то степени промышленности, - подчеркнул Дмитрий Махонин.